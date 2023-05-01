Bendrovių katalogas
ZenBusiness
ZenBusiness Atlyginimai

ZenBusiness atlyginimas svyruoja nuo $105,470 bendros metinės kompensacijos Rinkodara žemiausiame taške iki $175,000 Programinės įrangos inžinierius aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų ZenBusiness. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/2/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $175K

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Duomenų analitikas
$131K
Rinkodara
$105K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Produkto vadovas
$154K
Programų vadovas
$159K
Projektų vadovas
$150K
DUK

Didžiausią atlyginimą ZenBusiness gauna Programinės įrangos inžinierius su metine bendra kompensacija $175,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija ZenBusiness yra $152,236.

