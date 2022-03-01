Z Holdings Atlyginimai

Bendrovių katalogas
Z Holdings atlyginimas svyruoja nuo $43,619 bendros metinės kompensacijos Produkto dizaineris žemiausiame taške iki $74,625 Programinės įrangos inžinierius aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Z Holdings. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/27/2025

Produkto dizaineris
$43.6K
Programinės įrangos inžinierius
$74.6K
DUK

Didžiausią atlyginimą Z Holdings gauna Programinės įrangos inžinierius at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $74,625. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Z Holdings yra $59,122.

Kiti ištekliai

