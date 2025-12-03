Bendrovių katalogas
Yext
Yext Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Programinės įrangos inžinierius kompensacija in United States Yext įmonėje svyruoja nuo $148K per year T2 lygiui iki $263K per year T5 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $152K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Yext bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/3/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
T2
(Pradedančiojo lygis)
$148K
$118K
$27.8K
$2K
T3
$160K
$137K
$23K
$147
T4
$192K
$171K
$20.3K
$750
T5
$263K
$200K
$61.6K
$1K
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Stažuočių atlyginimai

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Yext kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)



Įtraukti pareigybių pavadinimai

Pilno ciklo programinės įrangos inžinierius

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Yext in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $263,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Yext Programinės įrangos inžinierius pozicijai in United States yra $150,000.

Kiti ištekliai

