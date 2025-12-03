Programinės įrangos inžinierius kompensacija in United States Yext įmonėje svyruoja nuo $148K per year T2 lygiui iki $263K per year T5 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $152K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Yext bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/3/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
T2
$148K
$118K
$27.8K
$2K
T3
$160K
$137K
$23K
$147
T4
$192K
$171K
$20.3K
$750
T5
$263K
$200K
$61.6K
$1K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Yext kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)
Įtraukti pareigybių pavadinimaiPateikti naują pareigybės pavadinimą
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/yext/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.