Duomenų mokslininkas kompensacija in United States Yext įmonėje svyruoja nuo $171K per year T4 lygiui iki $303K per year T5 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $171K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Yext bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/3/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
T2
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
$ --
$ --
$ --
$ --
T4
$171K
$171K
$0
$0
T5
$303K
$230K
$72.5K
$0
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Yext kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/yext/salaries/data-scientist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.