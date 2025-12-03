Bendrovių katalogas
Yext
Vidutinė Verslo plėtra bendra kompensacija in United States Yext įmonėje svyruoja nuo $76.4K iki $107K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Yext bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/3/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$82.8K - $100K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$76.4K$82.8K$100K$107K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Yext kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Verslo plėtra pozicijai Yext in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $106,720. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Yext Verslo plėtra pozicijai in United States yra $76,360.

