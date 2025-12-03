Bendrovių katalogas
Yellow Card App
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Programinės įrangos inžinierius

  • Visi Programinės įrangos inžinierius atlyginimai

Yellow Card App Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius bendra kompensacija in South Africa Yellow Card App įmonėje svyruoja nuo ZAR 466K iki ZAR 662K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Yellow Card App bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/3/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$30.2K - $34.4K
South Africa
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$26.7K$30.2K$34.4K$37.9K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Mums reikia tik 2 daugiau Programinės įrangos inžinierius pateikimų įmonėje Yellow Card App kad atrakintume!

Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!

💰 Žiūrėti visus Atlyginimai

💪 Prisidėti Jūsų atlyginimas


Prisidėti
Kokie yra karjeros lygiai Yellow Card App?

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Programinės įrangos inžinierius pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Yellow Card App in South Africa siekia metinę bendrą kompensaciją ZAR 662,461. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Yellow Card App Programinės įrangos inžinierius pozicijai in South Africa yra ZAR 465,968.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Yellow Card App

Susijusios bendrovės

  • Stripe
  • Lyft
  • DoorDash
  • Facebook
  • Intuit
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/yellow-card-app/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.