YCH Group
YCH Group Projektų vadovas Atlyginimai

Vidutinė Projektų vadovas bendra kompensacija in Indonesia YCH Group įmonėje svyruoja nuo IDR 296.03M iki IDR 429.6M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą YCH Group bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/3/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$20.4K - $23.7K
Indonesia
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$18K$20.4K$23.7K$26.1K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Didžiausias atlyginimų paketas Projektų vadovas pozicijai YCH Group in Indonesia siekia metinę bendrą kompensaciją IDR 429,604,673. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija YCH Group Projektų vadovas pozicijai in Indonesia yra IDR 296,030,110.

