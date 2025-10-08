Bendrovių katalogas
Yandex
Kokybės užtikrinimo (QA) programinės įrangos inžinierius kompensacija in Russia Yandex įmonėje svyruoja nuo RUB 1.62M per year G14 lygiui iki RUB 4.84M per year G17 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Russia paketo suma yra RUB 2.59M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Yandex bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/8/2025

Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos ()
Premija
G14
(Pradedančiojo lygis)
RUB 1.62M
RUB 1.58M
RUB 20.7K
RUB 22.5K
G15
RUB 2.37M
RUB 2.14M
RUB 0
RUB 226K
G16
RUB 3.45M
RUB 3.01M
RUB 2.3K
RUB 439K
G17
RUB 4.84M
RUB 4.43M
RUB 0
RUB 414K
RUB 13.46M

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Yandex kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)

Terms of RSUs. Pursuant to an RSU award, you will have the right to receive a number of Yandex Class A shares, at no cost to you, upon satisfaction of the time-based vesting criteria of your award. For example, if you have an RSU award for 100 shares, with 25% vesting on a specified date, then on that date you will be entitled to receive 25 shares, at no cost. There is no exercise price associated with the RSUs.



Kiti ištekliai