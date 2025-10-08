Backend programinės įrangos inžinierius kompensacija in Saint Petersburg Metro Area Yandex įmonėje svyruoja nuo RUB 1.75M per year G14 lygiui iki RUB 5.04M per year G17 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Saint Petersburg Metro Area paketo suma yra RUB 3.62M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Yandex bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/8/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos ()
Premija
G14
RUB 1.75M
RUB 1.69M
RUB 16.7K
RUB 43.6K
G15
RUB 2.96M
RUB 2.64M
RUB 9.3K
RUB 306K
G16
RUB 3.45M
RUB 3.12M
RUB 25.2K
RUB 302K
G17
RUB 5.04M
RUB 4.54M
RUB 79.6K
RUB 420K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Yandex kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)
Terms of RSUs. Pursuant to an RSU award, you will have the right to receive a number of Yandex Class A shares, at no cost to you, upon satisfaction of the time-based vesting criteria of your award. For example, if you have an RSU award for 100 shares, with 25% vesting on a specified date, then on that date you will be entitled to receive 25 shares, at no cost. There is no exercise price associated with the RSUs.