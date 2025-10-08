Backend programinės įrangos inžinierius kompensacija in Moscow Metro Area Yandex įmonėje svyruoja nuo RUB 1.92M per year G14 lygiui iki RUB 8.38M per year G18 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Moscow Metro Area paketo suma yra RUB 3.62M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Yandex bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/8/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos ()
Premija
G14
RUB 1.92M
RUB 1.84M
RUB 27.3K
RUB 57.1K
G15
RUB 2.76M
RUB 2.54M
RUB 90.6K
RUB 129K
G16
RUB 4.45M
RUB 3.91M
RUB 127K
RUB 411K
G17
RUB 6.12M
RUB 5.07M
RUB 222K
RUB 832K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Yandex kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)
Terms of RSUs. Pursuant to an RSU award, you will have the right to receive a number of Yandex Class A shares, at no cost to you, upon satisfaction of the time-based vesting criteria of your award. For example, if you have an RSU award for 100 shares, with 25% vesting on a specified date, then on that date you will be entitled to receive 25 shares, at no cost. There is no exercise price associated with the RSUs.