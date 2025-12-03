Bendrovių katalogas
Yale University
Yale University Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius kompensacijos in United States paketo suma Yale University įmonėje yra $80K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Yale University bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/3/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Yale University
Software Engineer
New Haven, CT
Iš viso per metus
$80K
Lygis
1
Bazinis
$80K
Stock (/yr)
$0
Priedas
$0
Metai įmonėje
1 Metai
Patirties metai
1 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Yale University?
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Įtraukti pareigybių pavadinimai

Mokslinių tyrimų specialistas

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Yale University in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $105,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Yale University Programinės įrangos inžinierius pozicijai in United States yra $65,000.

