Bendrovių katalogas
Yadro
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Personalo specialistas

  • Visi Personalo specialistas atlyginimai

Yadro Personalo specialistas Atlyginimai

Vidutinė Personalo specialistas bendra kompensacija in Russia Yadro įmonėje svyruoja nuo RUB 2.63M iki RUB 3.68M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Yadro bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/3/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$36.5K - $44.2K
Russia
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$33.7K$36.5K$44.2K$47.1K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Mums reikia tik 3 daugiau Personalo specialistas pateikimų įmonėje Yadro kad atrakintume!

Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!

💰 Žiūrėti visus Atlyginimai

💪 Prisidėti Jūsų atlyginimas


Prisidėti
Kokie yra karjeros lygiai Yadro?

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Personalo specialistas pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Personalo specialistas pozicijai Yadro in Russia siekia metinę bendrą kompensaciją RUB 3,680,018. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Yadro Personalo specialistas pozicijai in Russia yra RUB 2,633,117.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Yadro

Susijusios bendrovės

  • PayPal
  • Databricks
  • Coinbase
  • Google
  • Square
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/yadro/salaries/recruiter.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.