Bendrovių katalogas
XYZ Robotics
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Produkto vadovas

  • Visi Produkto vadovas atlyginimai

XYZ Robotics Produkto vadovas Atlyginimai

Vidutinė Produkto vadovas bendra kompensacija in United Kingdom XYZ Robotics įmonėje svyruoja nuo £58.4K iki £83.3K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą XYZ Robotics bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/3/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$89.4K - $105K
United Kingdom
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$78K$89.4K$105K$111K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Mums reikia tik 3 daugiau Produkto vadovas pateikimų įmonėje XYZ Robotics kad atrakintume!

Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!

💰 Žiūrėti visus Atlyginimai

💪 Prisidėti Jūsų atlyginimas


Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

XYZ Robotics kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Produkto vadovas pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto vadovas pozicijai XYZ Robotics in United Kingdom siekia metinę bendrą kompensaciją £83,257. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija XYZ Robotics Produkto vadovas pozicijai in United Kingdom yra £58,351.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų XYZ Robotics

Susijusios bendrovės

  • Amazon
  • Coinbase
  • Dropbox
  • LinkedIn
  • Snap
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/xyz-robotics/salaries/product-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.