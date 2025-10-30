Bendrovių katalogas
XPO Logistics
XPO Logistics Programinės įrangos inžinerijos vadovas Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinerijos vadovas bendra kompensacija in India XPO Logistics įmonėje svyruoja nuo ₹12.15M iki ₹17.24M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą XPO Logistics bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/30/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

₹13.8M - ₹16.34M
India
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
₹12.15M₹13.8M₹16.34M₹17.24M
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Kokie yra karjeros lygiai XPO Logistics?

DUK

Kiti ištekliai