XPO Logistics
XPO Logistics Programų vadovas Atlyginimai

Vidutinė Programų vadovas bendra kompensacija in United States XPO Logistics įmonėje svyruoja nuo $77.3K iki $108K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą XPO Logistics bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/30/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$82.8K - $97.5K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$77.3K$82.8K$97.5K$108K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Mums reikia tik 3 daugiau Programų vadovas pateikimų įmonėje XPO Logistics kad atrakintume!

Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Kokie yra karjeros lygiai XPO Logistics?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programų vadovas pozicijai XPO Logistics in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $107,640. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija XPO Logistics Programų vadovas pozicijai in United States yra $77,280.

