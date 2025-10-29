Bendrovių katalogas
Xperi
Xperi Techninių programų vadovas Atlyginimai

Vidutinė Techninių programų vadovas bendra kompensacija in United States Xperi įmonėje svyruoja nuo $171K iki $238K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Xperi bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/29/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$183K - $215K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$171K$183K$215K$238K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Xperi kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (25.00% kas metus)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Techninių programų vadovas pozicijai Xperi in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $237,510. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Xperi Techninių programų vadovas pozicijai in United States yra $170,520.

Kiti ištekliai