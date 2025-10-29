Bendrovių katalogas
Vidutinė Programinės įrangos inžinierius kompensacijos in India paketo suma Xperi įmonėje yra ₹4.31M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Xperi bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/29/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Xperi
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Iš viso per metus
₹4.31M
Lygis
L3
Bazinis
₹4.05M
Stock (/yr)
₹253K
Priedas
₹0
Metai įmonėje
3 Metai
Patirties metai
12 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Xperi?
Naujausi atlyginimų pateikimai
Stažuočių atlyginimai

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Xperi kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (25.00% kas metus)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Xperi in India siekia metinę bendrą kompensaciją ₹6,126,445. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Xperi Programinės įrangos inžinierius pozicijai in India yra ₹4,448,729.

