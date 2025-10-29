Bendrovių katalogas
Xperi
Xperi Produkto vadovas Atlyginimai

Vidutinė Produkto vadovas bendra kompensacija in Germany Xperi įmonėje svyruoja nuo €92.8K iki €130K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Xperi bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/29/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

€101K - €122K
Germany
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
€92.8K€101K€122K€130K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Xperi kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (25.00% kas metus)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto vadovas pozicijai Xperi in Germany siekia metinę bendrą kompensaciją €129,647. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Xperi Produkto vadovas pozicijai in Germany yra €92,765.

