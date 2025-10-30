Bendrovių katalogas
XPENG Motors 小鹏汽车
XPENG Motors 小鹏汽车 Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius kompensacijos in United States paketo suma XPENG Motors 小鹏汽车 įmonėje yra $300K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą XPENG Motors 小鹏汽车 bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/30/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
XPENG Motors 小鹏汽车
Software Engineer
Los Angeles - Orange County
Iš viso per metus
$300K
Lygis
L5
Bazinis
$200K
Stock (/yr)
$100K
Priedas
$0
Metai įmonėje
2-4 Metai
Patirties metai
5-10 Metai
Kokie yra karjeros lygiai XPENG Motors 小鹏汽车?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Stažuočių atlyginimai

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

XPENG Motors 小鹏汽车 kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai XPENG Motors 小鹏汽车 in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $430,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija XPENG Motors 小鹏汽车 Programinės įrangos inžinierius pozicijai in United States yra $280,000.

