XPENG Motors 小鹏汽车
Vidutinė Pardavimai bendra kompensacija in Netherlands XPENG Motors 小鹏汽车 įmonėje svyruoja nuo €43.3K iki €60.3K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą XPENG Motors 小鹏汽车 bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/30/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

€46.4K - €54.6K
Netherlands
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
€43.3K€46.4K€54.6K€60.3K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

XPENG Motors 小鹏汽车 kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Pardavimai pozicijai XPENG Motors 小鹏汽车 in Netherlands siekia metinę bendrą kompensaciją €60,264. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija XPENG Motors 小鹏汽车 Pardavimai pozicijai in Netherlands yra €43,266.

