Bendrovių katalogas
XPENG Motors 小鹏汽车
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Produkto dizaineris

  • Visi Produkto dizaineris atlyginimai

XPENG Motors 小鹏汽车 Produkto dizaineris Atlyginimai

Vidutinė Produkto dizaineris bendra kompensacija in United States XPENG Motors 小鹏汽车 įmonėje svyruoja nuo $90.3K iki $128K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą XPENG Motors 小鹏汽车 bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/30/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$103K - $122K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$90.3K$103K$122K$128K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Mums reikia tik 3 daugiau Produkto dizaineris pateikimų įmonėje XPENG Motors 小鹏汽车 kad atrakintume!

Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!

💰 Žiūrėti visus Atlyginimai

💪 Prisidėti Jūsų atlyginimas

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

XPENG Motors 小鹏汽车 kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)



Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Produkto dizaineris pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto dizaineris pozicijai XPENG Motors 小鹏汽车 in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $128,256. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija XPENG Motors 小鹏汽车 Produkto dizaineris pozicijai in United States yra $90,337.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų XPENG Motors 小鹏汽车

Susijusios bendrovės

  • NIO
  • Baidu
  • Tesla
  • Tencent
  • Chewy
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai