XPENG Motors 小鹏汽车
XPENG Motors 小鹏汽车 Techninės įrangos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Techninės įrangos inžinierius bendra kompensacija in China XPENG Motors 小鹏汽车 įmonėje svyruoja nuo CN¥245K iki CN¥347K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą XPENG Motors 小鹏汽车 bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/13/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

CN¥278K - CN¥329K
China
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
CN¥245KCN¥278KCN¥329KCN¥347K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

XPENG Motors 小鹏汽车 kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Techninės įrangos inžinierius pozicijai XPENG Motors 小鹏汽车 in China siekia metinę bendrą kompensaciją CN¥347,309. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija XPENG Motors 小鹏汽车 Techninės įrangos inžinierius pozicijai in China yra CN¥244,626.

