Xoriant
Xoriant Informacinių technologijų specialistas (IT) Atlyginimai

Vidutinė Informacinių technologijų specialistas (IT) bendra kompensacija Xoriant įmonėje svyruoja nuo ₹2.04M iki ₹2.96M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Xoriant bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/29/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

₹2.32M - ₹2.69M
India
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
₹2.04M₹2.32M₹2.69M₹2.96M
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Xoriant?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Informacinių technologijų specialistas (IT) pozicijai Xoriant siekia metinę bendrą kompensaciją ₹2,964,732. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Xoriant Informacinių technologijų specialistas (IT) pozicijai yra ₹2,042,924.

