Vidutinė Informacinių technologijų specialistas (IT) bendra kompensacija Xoriant įmonėje svyruoja nuo ₹2.04M iki ₹2.96M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Xoriant bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/29/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!