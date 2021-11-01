Bendrovių katalogas
Xiaomi
Xiaomi Atlyginimai

Xiaomi atlyginimas svyruoja nuo $19,587 bendros metinės kompensacijos Kibernetinio saugumo analitikas žemiausiame taške iki $522,375 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Xiaomi. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/11/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $43.6K
Buhalteris
$49.8K
Verslo operacijų vadovas
$124K

Verslo plėtra
$106K
Klientų aptarnavimas
$24.1K
Techninės įrangos inžinierius
$56.5K
Rinkodara
$197K
Produkto vadovas
$69.8K
Projektų vadovas
$45.3K
Pardavimai
$51.3K
Kibernetinio saugumo analitikas
$19.6K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$522K
Sprendimų architektas
$236K
Techninių programų vadovas
$47.1K
DUK

Didžiausią atlyginimą Xiaomi gauna Programinės įrangos inžinerijos vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $522,375. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Xiaomi yra $53,899.

