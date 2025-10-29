Bendrovių katalogas
Xero
Xero Sprendimų architektas Atlyginimai

Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Xero bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/29/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

A$165K - A$196K
Australia
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
A$152KA$165KA$196KA$209K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Xero kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Sprendimų architektas pozicijai Xero in Australia siekia metinę bendrą kompensaciją A$208,761. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Xero Sprendimų architektas pozicijai in Australia yra A$152,486.

