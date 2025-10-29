Bendrovių katalogas
Xero
Xero Programinės įrangos inžinerijos vadovas Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinerijos vadovas kompensacijos in Canada paketo suma Xero įmonėje yra CA$201K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Xero bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/29/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Xero
Software Engineering Manager
Toronto, ON, Canada
Iš viso per metus
CA$201K
Lygis
hidden
Bazinis
CA$178K
Stock (/yr)
CA$22.2K
Priedas
CA$0
Metai įmonėje
5-10 Metai
Patirties metai
11+ Metai
Kokie yra karjeros lygiai Xero?
Naujausi atlyginimų pateikimai
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Xero kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai Xero in Canada siekia metinę bendrą kompensaciją CA$232,790. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Xero Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai in Canada yra CA$200,610.

Kiti ištekliai