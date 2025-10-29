Bendrovių katalogas
Xero
Xero Pardavimai Atlyginimai

Vidutinė Pardavimai bendra kompensacija in Singapore Xero įmonėje svyruoja nuo SGD 99.1K iki SGD 135K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Xero bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/29/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

SGD 106K - SGD 128K
Singapore
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
SGD 99.1KSGD 106KSGD 128KSGD 135K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Xero kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Pardavimai pozicijai Xero in Singapore siekia metinę bendrą kompensaciją SGD 135,199. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Xero Pardavimai pozicijai in Singapore yra SGD 99,068.

