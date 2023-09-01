Xe.com Atlyginimai

Bendrovių katalogas
Xe.com atlyginimas svyruoja nuo $54,170 bendros metinės kompensacijos Verslo analitikas žemiausiame taške iki $58,133 Programinės įrangos inžinierius aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Xe.com. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/29/2025

Programinės įrangos inžinierius
Median $58.1K
Verslo analitikas
$54.2K
DUK

Didžiausią atlyginimą Xe.com gauna Programinės įrangos inžinierius su metine bendra kompensacija $58,133. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Xe.com yra $56,151.

