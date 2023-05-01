Bendrovių katalogas
Wrk
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

Wrk Atlyginimai

Wrk atlyginimas svyruoja nuo $69,589 bendros metinės kompensacijos Verslo analitikas žemiausiame taške iki $109,065 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Wrk. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/2/2025

$160K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Verslo analitikas
$69.6K
Produkto dizaineris
$101K
Pardavimai
$88.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Programinės įrangos inžinierius
$73.3K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$109K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Didžiausią atlyginimą Wrk gauna Programinės įrangos inžinerijos vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $109,065. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Wrk yra $88,150.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Wrk

Susijusios bendrovės

  • Amazon
  • Intuit
  • Square
  • Google
  • Flipkart
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai