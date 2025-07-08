Bendrovių katalogas
Wrike
Wrike Atlyginimai

Wrike atlyginimas svyruoja nuo $10,455 bendros metinės kompensacijos Techninis rašytojas žemiausiame taške iki $82,867 Programinės įrangos inžinierius aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Wrike. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/2/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $82.9K
Duomenų analitikas
$64.6K
Techninis rašytojas
$10.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
DUK

Didžiausią atlyginimą Wrike gauna Programinės įrangos inžinierius su metine bendra kompensacija $82,867.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Wrike yra $64,563.

