Wrapbook Atlyginimai

Wrapbook atlyginimas svyruoja nuo $106,788 bendros metinės kompensacijos Pardavimai žemiausiame taške iki $234,600 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Wrapbook. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/2/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $145K
Rinkodara
$178K
Produkto vadovas
$132K

Pardavimai
$107K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$235K
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Wrapbook kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)

Didžiausią atlyginimą Wrapbook gauna Programinės įrangos inžinerijos vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $234,600. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Wrapbook yra $145,348.

