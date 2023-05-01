Bendrovių katalogas
Wpromote
Wpromote Atlyginimai

Wpromote atlyginimas svyruoja nuo $73,000 bendros metinės kompensacijos Rinkodara žemiausiame taške iki $112,933 Duomenų mokslininkas aukščiausiame taške.

$160K

Rinkodara
Median $73K
Programinės įrangos inžinierius
Median $110K
Duomenų mokslininkas
$113K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

DUK

Didžiausią atlyginimą Wpromote gauna Duomenų mokslininkas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $112,933. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Wpromote yra $110,000.

