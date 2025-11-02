Programinės įrangos inžinerijos vadovas kompensacija in United States Workday įmonėje svyruoja nuo $213K per year M2 lygiui iki $510K per year M5 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $430K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Workday bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/2/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
M2
$213K
$173K
$33.3K
$6.7K
M3
$300K
$213K
$70K
$17.8K
M4
$406K
$237K
$144K
$25.4K
M5
$510K
$262K
$215K
$32.8K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Workday kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)