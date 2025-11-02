Programinės įrangos inžinierius kompensacija in United States Workday įmonėje svyruoja nuo $139K per year P1 lygiui iki $579K per year P6 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $265K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Workday bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/2/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
P1
$139K
$120K
$12.7K
$7.2K
P2
$165K
$135K
$21.2K
$8.8K
P3
$222K
$165K
$46.8K
$9.3K
P4
$294K
$205K
$70.6K
$18.1K
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Workday kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)
