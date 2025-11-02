Bendrovių katalogas
Workday
Workday Grafikos dizaineris Atlyginimai

Vidutinė Grafikos dizaineris bendra kompensacija in United States Workday įmonėje svyruoja nuo $130K iki $178K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Workday bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/2/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$141K - $167K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$130K$141K$167K$178K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Don't get lowballed

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Workday kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Grafikos dizaineris pozicijai Workday in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $178,250. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Workday Grafikos dizaineris pozicijai in United States yra $130,200.

Kiti ištekliai