Workday
Vidutinė Klientų sėkmė kompensacijos in United States paketo suma Workday įmonėje yra $186K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Workday bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/2/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Workday
Customer Success Manager
San Francisco, CA
Iš viso per metus
$140K
Lygis
P4
Bazinis
$120K
Stock (/yr)
$20K
Priedas
$0
Metai įmonėje
2 Metai
Patirties metai
8 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Workday?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Naujausi atlyginimų pateikimai
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Workday kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Klientų sėkmė pozicijai Workday in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $245,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Workday Klientų sėkmė pozicijai in United States yra $169,500.

