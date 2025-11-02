Bendrovių katalogas
Vidutinė Reklamos tekstų autorius bendra kompensacija in United Kingdom Workday įmonėje svyruoja nuo £63.6K iki £88.6K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Workday bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/2/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

£68.1K - £80.2K
United Kingdom
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
£63.6K£68.1K£80.2K£88.6K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Workday kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Reklamos tekstų autorius pozicijai Workday in United Kingdom siekia metinę bendrą kompensaciją £88,569. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Workday Reklamos tekstų autorius pozicijai in United Kingdom yra £63,588.

