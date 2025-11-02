Verslo analitikas kompensacija in United States Workday įmonėje svyruoja nuo $147K per year P2 lygiui iki $336K per year P5 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $180K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Workday bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/2/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$147K
$120K
$20K
$7K
P3
$158K
$131K
$15K
$12.2K
P4
$188K
$156K
$22.1K
$10.3K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Workday kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)