Vidutinė Verslo operacijų vadovas bendra kompensacija Workday įmonėje svyruoja nuo PLN 200K iki PLN 280K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Workday bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/2/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

PLN 217K - PLN 252K
Poland
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
PLN 200KPLN 217KPLN 252KPLN 280K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Workday kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Verslo operacijų vadovas pozicijai Workday siekia metinę bendrą kompensaciją PLN 280,041. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Workday Verslo operacijų vadovas pozicijai yra PLN 200,030.

