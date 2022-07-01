Bendrovių katalogas
Wisk
Wisk Atlyginimai

Wisk atlyginimas svyruoja nuo $100,500 bendros metinės kompensacijos Produkto dizaineris žemiausiame taške iki $232,155 Techninės įrangos inžinierius aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Wisk. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/11/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $176K
Aviacijos ir kosmoso inžinierius
$153K
Techninės įrangos inžinierius
$232K

Žmogiškieji ištekliai
$133K
Mechanikos inžinierius
$216K
Produkto dizaineris
$101K
DUK

Didžiausią atlyginimą Wisk gauna Techninės įrangos inžinierius at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $232,155. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Wisk yra $164,130.

