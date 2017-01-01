Bendrovių katalogas
Winamax
Svarbiausi įžvalgos
  • Pasidalinkite kažkuo unikaliu apie Winamax, kas gali būti naudinga kitiems (pvz., pokalbio patarimai, komandų pasirinkimas, unikali kultūra ir pan.).
    • Apie

    Winamax is France's leading online gaming platform, specializing in poker and sports betting. The company prioritizes innovation and reliability, providing users with a top-notch gaming experience.

    winamax.fr
    Svetainė
    1999
    Įkūrimo metai
    330
    Darbuotojų skaičius
    $50M-$100M
    Numatomas pajamų
    Būstinė

