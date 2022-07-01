Bendrovių katalogas
Wildlife Studios
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

Wildlife Studios Atlyginimai

Wildlife Studios atlyginimas svyruoja nuo $19,813 bendros metinės kompensacijos Programinės įrangos inžinierius žemiausiame taške iki $767,820 Produkto dizaino vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Wildlife Studios. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programinės įrangos inžinierius
Median $19.8K

Vaizdo žaidimų programinės įrangos inžinierius

Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $108K
Verslo analitikas
$43.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Duomenų analitikas
$39.5K
Duomenų mokslininkas
$177K
Produkto dizaineris
$23.2K
Produkto dizaino vadovas
$768K
Produkto vadovas
$26.1K
Programų vadovas
$105K
Projektų vadovas
$130K
Personalo specialistas
$22.3K
Sprendimų architektas
$23.1K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Didžiausią atlyginimą Wildlife Studios gauna Produkto dizaino vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $767,820. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Wildlife Studios yra $41,538.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Wildlife Studios

Susijusios bendrovės

  • Playrix
  • VGW
  • miHoYo
  • Wargaming
  • Hi-Rez Studios
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai