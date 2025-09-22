Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Brazil WEX įmonėje svyruoja nuo R$118K per year Software Engineer II lygiui iki R$168K per year Software Engineer III lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Brazil paketo suma yra R$153K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą WEX bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/22/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Software Engineer I
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer II
R$118K
R$102K
R$11.8K
R$4.9K
Software Engineer III
R$168K
R$155K
R$0
R$13.4K
Software Engineer IV
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Įtraukti pareigybių pavadinimaiPateikti naują pareigybės pavadinimą