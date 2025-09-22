Bendrovių katalogas
WEX
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Programinės įrangos inžinierius

  • Visi Programinės įrangos inžinierius atlyginimai

WEX Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Brazil WEX įmonėje svyruoja nuo R$118K per year Software Engineer II lygiui iki R$168K per year Software Engineer III lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Brazil paketo suma yra R$153K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą WEX bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/22/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Pridėti atlyginimąPalyginti lygius
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Software Engineer I
(Pradedančiojo lygis)
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer II
R$118K
R$102K
R$11.8K
R$4.9K
Software Engineer III
R$168K
R$155K
R$0
R$13.4K
Software Engineer IV
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Žiūrėti 3 daugiau lygių
Pridėti atlyginimąPalyginti lygius

R$885K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuoti duomenisPeržiūrėti laisvas darbo vietas
Stažuočių atlyginimai

Prisidėti
Kokie yra karjeros lygiai WEX?

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Programinės įrangos inžinierius pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

Įtraukti pareigybių pavadinimai

Pateikti naują pareigybės pavadinimą

Backend programinės įrangos inžinierius

DUK

WEX in Brazil میں Programinės įrangos inžinierius کے لیے سب سے زیادہ تنخواہ والا پیکیج سالانہ کل معاوضہ R$198,930 ہے۔ اس میں بنیادی تنخواہ کے ساتھ ساتھ ممکنہ اسٹاک معاوضہ اور بونس بھی شامل ہے۔
WEX میں Programinės įrangos inžinierius کردار in Brazil کے لیے رپورٹ شدہ اوسط سالانہ کل معاوضہ R$154,969 ہے۔

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų WEX

Susijusios bendrovės

  • Global Payments
  • S&P Global
  • EQ
  • Broadridge
  • Envestnet
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai