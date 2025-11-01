Bendrovių katalogas
Westlake Chemical
Westlake Chemical Duomenų mokslininkas Atlyginimai

Vidutinė Duomenų mokslininkas kompensacijos in United States paketo suma Westlake Chemical įmonėje yra $177K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Westlake Chemical bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/1/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Westlake Chemical
Data Scientist
Houston, TX
Iš viso per metus
$177K
Lygis
L3
Bazinis
$150K
Stock (/yr)
$7K
Priedas
$20K
Metai įmonėje
5-10 Metai
Patirties metai
11+ Metai
Kokie yra karjeros lygiai Westlake Chemical?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Prisidėti

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Duomenų mokslininkas pozicijai Westlake Chemical in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $185,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Westlake Chemical Duomenų mokslininkas pozicijai in United States yra $177,000.

