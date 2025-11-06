Bendrovių katalogas
Western Union
Western Union Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai Pune Metropolitan Region vietovėje

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius kompensacijos in Pune Metropolitan Region paketo suma Western Union įmonėje yra ₹1.85M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Western Union bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/6/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
Western Union
DevOps Engineer
Pune, MH, India
Iš viso per metus
₹1.85M
Lygis
Junior
Bazinis
₹1.85M
Stock (/yr)
₹0
Priedas
₹0
Metai įmonėje
3 Metai
Patirties metai
6 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Western Union?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Western Union in Pune Metropolitan Region siekia metinę bendrą kompensaciją ₹3,030,526. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Western Union Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Pune Metropolitan Region yra ₹1,846,136.

