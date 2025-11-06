Bendrovių katalogas
Western Union
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Duomenų mokslininkas

  • Visi Duomenų mokslininkas atlyginimai

  • Pune Metropolitan Region

Western Union Duomenų mokslininkas Atlyginimai Pune Metropolitan Region vietovėje

Vidutinė Duomenų mokslininkas kompensacijos in Pune Metropolitan Region paketo suma Western Union įmonėje yra ₹2.72M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Western Union bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/6/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Western Union
Senior Decision. Scientist
Pune, MH, India
Iš viso per metus
₹2.72M
Lygis
-
Bazinis
₹2.51M
Stock (/yr)
₹0
Priedas
₹210K
Metai įmonėje
3 Metai
Patirties metai
8 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Western Union?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuoti duomenisPeržiūrėti laisvas darbo vietas

Prisidėti

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Duomenų mokslininkas pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Duomenų mokslininkas pozicijai Western Union in Pune Metropolitan Region siekia metinę bendrą kompensaciją ₹5,262,392. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Western Union Duomenų mokslininkas pozicijai in Pune Metropolitan Region yra ₹2,514,287.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Western Union

Susijusios bendrovės

  • Snap
  • Spotify
  • Facebook
  • Apple
  • Pinterest
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai