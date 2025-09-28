Vidutinė Programinės įrangos inžinierius bendra kompensacija in Canada Western Jet Aviation įmonėje svyruoja nuo CA$122K iki CA$178K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Western Jet Aviation bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/28/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!