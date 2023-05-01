Bendrovių katalogas
WEKA
WEKA Atlyginimai

WEKA atlyginimas svyruoja nuo $145,884 bendros metinės kompensacijos Programinės įrangos inžinierius žemiausiame taške iki $323,375 Verslo plėtra aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų WEKA. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/20/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $146K
Verslo plėtra
$323K
Pardavimai
$225K

Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$322K
