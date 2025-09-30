Bendrovių katalogas
Waze
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Programinės įrangos inžinierius

  • Visi Programinės įrangos inžinierius atlyginimai

  • Warsaw Metropolitan Area

Waze Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai Warsaw Metropolitan Area vietovėje

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius kompensacijos in Warsaw Metropolitan Area paketo suma Waze įmonėje yra PLN 55.2K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Waze bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/30/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Waze
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Iš viso per metus
PLN 55.2K
Lygis
hidden
Bazinis
PLN 55.2K
Stock (/yr)
PLN 0
Priedas
PLN 0
Metai įmonėje
5-10 Metai
Patirties metai
5-10 Metai
PLN 160K

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Waze in Warsaw Metropolitan Area siekia metinę bendrą kompensaciją PLN 96,234. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Waze Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Warsaw Metropolitan Area yra PLN 55,200.

