Techninių programų vadovas kompensacija in San Francisco Bay Area Waymo įmonėje svyruoja nuo $254K per year L4 lygiui iki $443K per year L6 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in San Francisco Bay Area paketo suma yra $495K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Waymo bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/30/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$254K
$179K
$46.3K
$28.4K
L5
$347K
$198K
$110K
$39.2K
L6
$443K
$252K
$142K
$50K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Waymo kompanijoje WMUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)
WMUs are Waymo's version of RSUs